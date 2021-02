Человек-паук и Веном встретятся в трейлере «Венома 2»

Человек-паук в исполнении Тома Холланда встретится с Веномом в исполнении Тома Харди в трейлере фильма «Веном 2: Да будет Карнаж», сообщает портал We Got This Covered.

Утверждается, что видеоролик может быть опубликован в ближайшие выходные.

Появление на экране героя Тома Холланда будет означать, что события картины происходят в той же киновселенной, где есть Человек-паук, кроме того, Веном и Человек-паук должны появиться в «Морбиусе».

Премьера киноленты «Веном 2: Да будет Карнаж» состоится летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что Альфред Молина еще раз сыграет злодея Отто Октавиуса (Доктора Осьминога) в «Человеке-пауке 3», премьера которого состоится в декабре 2021 года.