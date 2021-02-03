Стало известно, на какой канал может переехать «Дом-2»

После ухода с канала ТНТ реалити-шоу «Дом-2» может переехать на СТС Love, сообщает «СтарХит» со ссылкой на собственный источник.

Предположительно, передача будет доступна по подписке. «И еще, возможно, после СТС Love, проект захотят вывести на час-два на СТС. Это произойдет со временем. Будут небольшие изменения в формате: «Дом-2» хотят сделать современнее, интереснее. Также известно, что часть участников из старого состава останутся, плюс наберут новичков», — поделился инсайдер.

По словам источника, ведущими могут остаться Ольга Бузова и Ксения Бородина, возможно, к ним присоединятся другие ведущие из числа звезд проекта.

Официально создатели «Дома-2» перенос проекта на новый канал еще не подтвердили.

«Дом-2» выходил на ТНТ более 17 лет, в декабре 2020 года стало известно о закрытии шоу.

Ранее звезда «Дома-2» призвал не возобновлять съемки шоу.