Реставрированные статуи вернулись на башни на площади Гагарина

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении реставрации скульптур на угловых башнях полукруглых домов №30 и №37 на площади Гагарина.

Реставрация железобетонных фигур воинов, рабочих и колхозниц проводилась с 2018 года. До реставрационных работ скульптуры были покрыты трещинами, осыпались, были закреплены сеткой и проволокой во избежание обрушения. «Победители вернулись на свое законное место на площади Гагарина. Успешно завершен еще один проект возрождения исторического облика нашего любимого города», — написал градоначальник у себя в блоге.

Фигуры были созданы в 1940-х годах, они изображают героев фронта и тыла Великой Отечественной войны: воинов-победителей, рабочих, колхозниц, шахтеров и инженеров.