Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

close

Реставрированные статуи вернулись на башни на площади Гагарина

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении реставрации скульптур на угловых башнях полукруглых домов №30 и №37 на площади Гагарина.

Реставрация железобетонных фигур воинов, рабочих и колхозниц проводилась с 2018 года. До реставрационных работ скульптуры были покрыты трещинами, осыпались, были закреплены сеткой и проволокой во избежание обрушения. «Победители вернулись на свое законное место на площади Гагарина. Успешно завершен еще один проект возрождения исторического облика нашего любимого города», — написал градоначальник у себя в блоге.

Фигуры были созданы в 1940-х годах, они изображают героев фронта и тыла Великой Отечественной войны: воинов-победителей, рабочих, колхозниц, шахтеров и инженеров.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.