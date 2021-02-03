Клип Little Big на песню Skibidi набрал более полумиллиарда просмотров

Клип российской группы Little Big на песню Skibidi набрал более полумиллиарда просмотров на YouTube, рассказал коллектив в Instagram.

Это первый музыкальный видеоклип на русском YouTube с таким результатом.

Песня Skibidi в 2018 году вошла в альбом Antipositive, Pt. 2, параллельно с выходом клипа был запущен Skibidi-челлендж — поклонникам предлагалось повторить показанные в ролике танцевальные движения.

Панк-группа Little Big должна была представлять Россию на международном музыкальном песенном конкурсе «Евровидение-2020», однако мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, что хотел бы увидеть Little Big на «Евровидении» в 2021 году с новой песней.