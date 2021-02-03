Егора Крида критикуют за неприличный жест на съемках детского «Голоса»

Поп-исполнителя Егора Крида раскритиковали за фото с неприличным жестом со съемок нового сезона шоу Первого канала «Голос.Дети», сообщает РИА «Новости».

Фотографию Крид опубликовал в Instagram, но позже удалил. В новом сезоне певец будет одним из наставников участников. «А зачем это показывать? На детском шоу?», «Голос.Дети» и такое. Низко, однако», – писали под фотографией фолловеры Егора Крида. «Я только на фотках средний палец показываю. На шоу вы увидите, какой я милый», – оправдывался он.

Позже артист опубликовал другой пост со съемок шоу. Неприличных жестов на новых фотографиях он не показывает.

О том, что Егор Крид дебютирует в качестве наставника в новом сезоне шоу «Голос.Дети», стало известно 1 февраля.