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Новости культуры

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Трансгендерная стилистка заявила, что Мэрилин Мэнсон угрожал ей оружием

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Трансгендерная стилистка Лав Бейли присоединилась к женщинам, обвинившим рок-музыканта Мэрилина Мэнсона в психологическом и физическом насилии.

По ее словам, во время фотосессии в 2011 году Мэнсон угрожал ей оружием. В то время Лав Бейли было 20 лет, ее пригласили в студию Мэнсона, чтобы она одела актрису для съемки. Когда она приехала, ее позвали в комнату музыканта, где находилась актриса в состоянии измененного сознания. «Она споткнулась, ударилась о прикроватный столик, и Мэрилин смеялся над ней, как она ползет по полу», — рассказала стилистка в Instagram.

Лав Бейли заявила, что хотела помочь девушке, однако Мэнсон якобы приставил ей к голове пистолет, оскорбил ее и засмеялся. «Это была не шутка. Не что-то, что можно не воспринимать всерьез», — вспоминает Бейли, добавляя, что опасалась за свою жизнь.

Она не делала таких заявлений раньше, поскольку боялась, что популярные фотографы занесут ее в черные списки.

Ранее сенатор штата Калифорния Сьюзан Рубио потребовала от ФБР расследовать выдвинутые против рокера Мэрилина Мэнсона обвинения в физическом и психологическом насилии по отношению к пяти женщинам.

На фоне обвинений в насилии от сотрудничества с Мэрилином Мэнсоном отказался лейбл Loma Vista Recording, продвигавший его последний альбом, а также создатели сериалов «Американские боги» и «Калейдоскоп ужасов».

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