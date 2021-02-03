«Гораздо больше 100 млн»: Пашаев оценил накопления Ефремова

Экс-адвокат Эльман Пашаев, защищавший ранее Михаила Ефремова, оценил накопления осужденного артиста.

Он заявил, что Ефремов передал жене Софье Кругликовой права доступа к банковскому счету, где хранит около 5 млн руб. «В ячейке гораздо больше. 100 млн — скромная сумма, берите выше», — цитирует Пашаева сайт kp.ru.

Ранее работающий с Ефремовым адвокат Петр Хархорин опроверг информацию о его напряженных отношениях с супругой из-за денег.

22 октября Мосгорсуд изменил приговор Михаилу Ефремову. В сентябре заслуженного артиста России приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров.

Впоследствии актер обратился с апелляцией на решение Пресненского суда, окончательно признав вину в смертельной аварии и попросив изменить наказание на условный срок. Однако Мосгорсуд, рассмотрев жалобу, уменьшил его всего на полгода — теперь звезде «Современника» предстоит провести в заключении 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом.