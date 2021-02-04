Друг Ланового обвинил организаторов концертов артиста в его смерти

Музыкант Вячеслав Моцардо в новом интервью обвинил в смерти своего друга, актера Василия Ланового, организаторов выступлений артиста.

Известно, что в своем последнем интервью Лановой рассказывал, что сыграл спектакль 24 декабря 2020 года, хотя очень плохо себя чувствовал. «Почему, когда другие артисты вообще не выходят из дома, сидят на самоизоляции, он ездил на эти выступления? В концертах причина трагедии. Но об этом все боятся сказать», — цитирует Моцардо сайт kp.ru.

Смерть Ланового друг называет нелепой. «Вася поехал на концерт в Тверь. До этого были Брянск, Ржев… Что такое публичное мероприятие с участием Ланового? Все обязательно хотят с ним сфотографироваться без маски. Нужно сделать общую фотографию. Вокруг все время много людей. Вот так и случилась беда», — сказал музыкант, добавив, что уверен — если бы не концерты, Лановой был бы жив.

Моцардо считает, что на Ланового «наседали» организаторы, грозя штрафными санкциями за отказ.

Вечером 28 января жена Ланового, актриса Ирина Купченко, сообщила, что актер скончался в возрасте 87 лет.

До этого артист несколько недель находился в больнице из-за осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, он пережил клиническую смерть.

1 февраля Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, на его могилу возложил цветы президент России Владимир Путин.