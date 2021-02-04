Полицию вызвали к дому обвиненного в насилии Мэрилина Мэнсона

Полицейских вызвали к дому обвиненного в физическом и психическом насилии в отношении женщин Мэрилина Мэнсона, сообщает TMZ.

Правоохранителям позвонил друг, который долгое время не мог связаться с артистом. Полицейские приехали к дому звезды и сделали несколько попыток вызвать Мэнсона на переговоры. Над домом музыканта летал полицейский вертолет.

Мэнсон так и не поговорил с полицейскими, но с ними связался его представитель. Он сообщил, что Мэрилин Мэнсон не хочет выходить, и полицейские уехали.

Ранее актриса Эван Рейчел Вуд заявила, что Мэнсон издевался над ней во время их романа. Похожие заявления сделали актриса Эшли Линдси Морган, бывшая помощница артиста Эшли Уолтерс, модель Сара Макнилли и музыкант Габриэлла (также известна как SourGirrrl). Трансгендерная стилистка заявила, что Мэрилин Мэнсон угрожал ей оружием.