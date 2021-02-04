У звезды сериала «Сваты» похитили деньги со счета

У актрисы Олеси Железняк 2 февраля похитили деньги с банковского счета, сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на собственный источник.
Неизвестные списали 50 тыс. руб. со счета актрисы. Как они получили доступ к счету Олеси Железняк, пока неизвестно.
После обращения 46-летней актрисы в московскую полицию правоохранители начали проверку инцидента.
Олеся Железняк снималась в фильмах и сериалах «Ландыш серебристый», «Моя прекрасная няня», «Деревенская комедия», «Молодожены».
Ранее сообщалось, что онлайн-мошенница выпросила деньги у сына Валерии.