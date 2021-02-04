Новым директором театра на Малой Бронной стала экс-глава регионального минкульта

Новым директором театра на Малой Бронной стала Елена Мироненко, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения культуры.

Кандидатуру Мироненко утвердил Департамент культуры Москвы. «Константин Чернышев покидает пост директора Театра на Малой Бронной. Приказом Департамента культуры Москвы в должность директора Театра на Малой Бронной вступает Елена Мироненко», — уточнили в пресс-службе.

В театре отмечают, что сейчас перед коллективом встали новые цели и задачи. «Уверен, что вместе мы с удвоенной силой продолжим путь преобразования Бронной в один из ведущих театров нашего прекрасного города», — не сомневается художественный руководитель театра Константин Богомолов.

Ранее Мироненко возглавляла музейный комплекс «Дорога Памяти» Главного храма Вооруженных сил России, была министром культуры Красноярского края.