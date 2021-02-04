Исполнитель роли Никиты Оленева объяснил свое отсутствие в новых «Гардемаринах»

Исполнитель роли князя Никиты Оленева в картине «Гардемарины, вперед!» актер Владимир Шевельков в интервью Борису Корчевникову объяснил, почему не снимался в новых «Гардемаринах».

Свое отсутствие в ленте он объяснил сложными отношениями с режиссером киносаги о российских офицерах XVIII века Светланой Дружининой. Атмосфера на съемочной площадке, вспоминает он, всегда была напряженной, однако ему помогала дружба с Дмитрием Харатьяном и Сергеем Жигуновым. «С ними я всегда был своим, в процессе работы с режиссерской группой – не очень» , – рассказал Шевельков.

Он вспомнил, что много ссорился с Дружининой из-за разных взглядов на режиссуру. В продолжение картины его не позвали.

После успеха в роли Никиты Оленева Шевельков стал клипмейкером, основал рекламное агентство, снимал сериалы «Тест на беременность», «Рожденная звездой».

Ранее сообщалось, что актер Сергей Жигунов хочет убрать свое имя из титров «Гардемаринов».