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Новости культуры

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Мэрилин Мэнсон, 2016 год Мэрилин Мэнсон, 2016 год

Экс-супруга Мэрилина Мэнсона прокомментировала обвинения в его адрес

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Бывшая жена Мэрилина Мэнсона Дита фон Тиз прокомментировала обвинения в насилии в адрес музыканта.

«Детали, ставшие известными, не соответствуют моему личному опыту семилетних отношений. Если бы они соответствовали, я бы не вышла за него замуж в декабре 2005 года», — написала она на своей странице в Instagram.

Фон Тиз поблагодарила всех, кто выразил обеспокоенность ее состоянием, и подчеркнула, что насилию «нет места в любых отношениях». Она пояснила, что причиной ее развода с Мэнсоном стали измены и злоупотребление наркотиками.

Ранее актриса Эван Рейчел Вуд заявила, что Мэнсон издевался над ней во время их романа. Похожие заявления сделали актриса Эшли Линдси Морган, бывшая помощница артиста Эшли Уолтерс, модель Сара Макнилли и музыкант Габриэлла (также известна как SourGirrrl). Кроме того, трансгендерная стилистка Лав Бейли заявила, что Мэрилин Мэнсон угрожал ей оружием.

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