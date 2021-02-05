Эдди Мерфи встречает сына в трейлере «Поездки в Америку 2»

Сервис Amazon Prime Video опубликовал на YouTube новый трейлер второй части комедии «Поездка в Америку» Крэйга Брюэра с Эдди Мерфи в главной роли.

Мерфи вернулся к роли принца африканской страны Замунда Акима более чем через 30 лет после премьеры оригинального фильма.

По сюжету, герой Мерфи узнает, что в США у него родился сын, и он отправляется на другой континент, чтобы познакомиться с молодым человеком, привезти его вместе с матерью в свою страну и познакомить со своей семьей.

Премьера фильма «Поездка в Америку 2» запланирована на 5 марта.

Ранее «Поездка в Америку 2» вошла в список самых ожидаемых фильмов 2021 года издания Variety.