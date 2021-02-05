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Новости культуры

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Сотрудник МХТ имени Чехова скончался на рабочем месте

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Сотрудник Московского художественного театра имени Чехова скончался 4 февраля на рабочем месте, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора театра Марину Андрейкину.

Инженер нижней механизации сцены переоделся для работы, присел на кушетку и скончался, после чего был обнаружен коллегами, пришедшими на 20 минут позже него. «Признаков насильственной смерти не обнаружено, причины смерти покажет вскрытие», — добавила Андрейкина.

Директор уточнила, что театр сразу вызвал соответствующие органы, пригласил вдову и выразил сочувствие родным и близким покойного.

60-летний инженер работал в МХТ им. Чехова с 2019 года.

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