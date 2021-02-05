Найшуллер рассказал о том, как снимал Бортич в Бауманке для клипа Танкяна

Продюсер клипа Сержа Танкяна Илья Найшуллер в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о том, как снимали новый клип рок-музыканта Elasticity и как на съемки пригласили актрису Сашу Бортич.

По словам Найшуллера, Танкян обратился к нему с этим треком летом или в сентябре 2020 года. «Сказал, что скоро надо выпустить клип. Они до последнего тянули. И он спросил, можем ли мы придумать, как это сделать в сжатые сроки. Я поговорил с Владом Каптуром (режиссер клипа), который обычно работал со мной в качестве режиссера монтажа много лет. Сказал ему: «Давай придумаем историю», потому что мы часто вместе креативим», — объяснил Найшуллер.

Для съемок в клипе искали «кого-то интересного». «Подумал, кого сюда можно позвать. И вспомнил, что у Саши Бортич, с которой мы раньше работали на «Я худею», видел пост с концерта System of a Down пару лет назад. Я подумал – вот! Хотелось взять кого-то, кто испытывал бы еще и энтузиазм по отношению к группе, это было важно. Не просто артист, а хороший артист, который еще положительно относится к творчеству. Я позвонил, она сразу согласилась, и поехали снимать», — сказал продюсер.

Он подтвердил, что клип снимался в МГТУ им. Баумана с официального разрешения администрации. «Как сто человек могут прийти, не договорившись — массовка, актеры, свет? Нет, все было по-правильному», — заверил прдюсер.

Серж Танкян был знаком с актерской игрой Бортич по фильму Анны Меликян «Про любовь». «Ему понравилось, они с Меликян дружат. Я просто описал для лейбла, что мы будем делать, короткий брейкдаун сценария. А для незнающих было очень легко объяснить – девушка только что сыграла в самом кассовом русском фильме («Холоп»). Это все упрощает для людей, которые не знают – ты видишь статистику», — рассказал Найшуллер.

Танкян и Бортич, уточнил продюсер, познакомились на концерте музыканта. «Серж сразу ее узнал, когда я начал про нее рассказывать и предлагать. А когда уже готовили клип, это были просто милые передачи приятных слов через меня, когда мы общались – то от Саши, то от Сержа», — сказал он.

Премьера клипа Elasticity состоялась 5 февраля.