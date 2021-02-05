Невзоров отреагировал на призыв РВИО проверить его слова о Космодемьянской

Журналист Александр Невзоров отреагировал на просьбу Российского военно-исторического общества (РВИО) проверить его слова о герое Советского Союза Зое Космодемьянской, обращенную к Генпрокуратуре.

РВИО попросило проверить высказывания на предмет нарушения уголовной статьи о реабилитации нацизма. «Я обвиняюсь в недостатке бездумного почтения к мифам сталинской пропаганды», — сказал Невзоров. «Я ни каяться, ни извиняться не буду», — пообещал он в Instagram.

3 февраля в эфире «Эха Москвы» Невзоров, говоря о фильме «Зоя», назвал казненную партизанку Зою Космодемьянскую «исполняющим преступный приказ фанатиком». На следующий день РВИО обратилось в Генпрокуратуру с жалобой на то, что мнение Невзорова было высказано в «уничижительно-агрессивной форме с использованием оскорбительной лексики» и направлено «на умаление памяти о Великой Отечественной войне, ее событиях, участниках, ветеранах и жертвах».