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Новости культуры

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Виталий Альшанский Виталий Альшанский

Актер Альшанский перед смертью страдал от сильных болей

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Актер Виталий Альшанский незадолго до смерти вводил стволовые клетки в позвоночник с целью омоложения, сообщил «Пятый канал» со ссылкой на друга покойного, певца Дмитрия Дунаева.

После уколов, утверждает Дунаев, Альшанский страдал от сильных болей и в последние месяцы постоянно носил корсет. «Он был одиноким человеком, у него никого не было. И никто руки помощи ему никогда не протягивал. Он сам крутился. Я знаю, что в последнее время он взял кредит. Думаю, он был у него не выплачен. И еще у него была одна тайна такая. Он вводил в позвоночник стволовые клетки», — сказал Дунаев.

О смерти 52-летнего Виталия Альшанского стало известно 5 февраля.

Виталий Альшанский родился 20 октября 1968 года в Новочеркасске Ростовской области, окончил режиссерский факультет ВТУ им. Б.В. Щукина (курс М.Б. Борисова). После служил в Театре Ролана Быкова, Театре им. А.С. Пушкина, играл в фильмах и сериалах «Майор Гром», «Полицейский с Рублевки», «Бригада», «Молодежка».

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