ФСИН: Ефремов этапирован в СИЗО Москвы для следственных действий

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов для участия в следственных действиях этапирован из колонии №4 в Белгородской области в СИЗО Москвы. Об этом сообщает УФСИН по региону.

«В рамках ст. 77.1 Уголовного кодекса РФ на основании постановления главного следственного управления следственного комитета РФ по г. Москве 4 февраля осужденный Ефремов был этапирован в один из следственных изоляторов г. Москвы для участия в следственных действиях», — говорится в сообщении.

Адвокат Ефремова Петр Хархорин ранее подтвердил сообщения о его «исчезновении» из колонии.

В сентябре 2020 году Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров.

Впоследствии актер обратился с апелляцией на решение Пресненского суда, окончательно признав вину в смертельной аварии и попросив изменить наказание на условный срок. Однако Мосгорсуд, рассмотрев жалобу, уменьшил его всего на полгода — теперь звезде «Современника» предстоит провести в заключении 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом.