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Кристофер Пламмер, 2018 год Кристофер Пламмер, 2018 год

Лауреат премии «Оскар» Кристофер Пламмер скончался

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Актер Кристофер Пламмер скончался в своем доме в Коннектикуте на 92-м году жизни. Как сообщает Deadline, эту информацию подтвердили его родственники.

«Крис был необыкновенным человеком, который глубоко любил и уважал свою профессию <...> Благодаря своему творчеству и человечности он тронул все наши сердца», — сказал Питт.

Кристофер Пламмер — лауреат премии «Оскар» 2012 года как лучший актер второго плана в фильме «Начинающие» Майка Миллса.

Актер также играл в таких фильмах, как «Звуки музыки», «Поющие в терновнике», «Красное и черное» и «Ватерлоо».

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