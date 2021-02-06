Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

close
Дженнифер Лоуренс Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс была ранена на съемках фильма «Не смотри вверх»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Американская актриса Дженнифер Лоуренс получила повреждение рано утром в пятницу, 5 февраля, во время съемок сцены фильма «Не смотри вверх» Адама Маккея. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники, связанные с производством киноленты.

Собеседники издания рассказали, что инцидент произошел в Бостоне. Лоуренс снималась в сцене с актером Тимоти Шаламе. Актриса находилась внутри ресторана, когда в сцене должен был произойти «контролируемый взрыв» окна.

По данным издания, взрыв прошел не так, как планировалось изначально. В результате осколок стекла разрезал веко Лоуренс, из-за чего у нее возникло кровотечение.

Степень ее травмы пока неясна. Как сообщили источники, «это было не так уж плохо».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.