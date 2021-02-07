Кайли Миноуг опровергла слухи о помолвке

Австралийская поп-певица Кайли Миноуг опровергла слухи о своей предстоящей женитьбе.

«Мы все любим любовь, но слухи выходят из-под контроля», — заявила звезда на своей странице в Twitter.

Также в твите она указала, что встречается с креативным директором GQ Полом Соломонсом, однако они не помолвлены.

Ранее мачеха Соломонса заявила о помолвке пары, добавив, что взволнована этим событием. Спустя пару дней Миноуг выложила в Instagram видео, на котором заметили кольцо на безымянном пальце певицы. Поклонники предположили, что ролик подтверждает слухи о предстоящей женитьбе звезды.

Миноуг встречается с Соломонсом с 2018 года. Это не первый слух об их предстоящей свадьбе. В 2019 году австралийские СМИ сообщали, что креативный директор GQ собирается в скором времени сделать предложение артистке.