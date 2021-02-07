Уилл Смит сыграет главную роль в новом фильме режиссера «Дэдпула»

| Бернст Ю.

Уилл Смит получил главную роль в новом фильме режиссера Дэвида Литча «Быстрый и свободный», пишет издание Deadline.

Смит сыграет в картине Джона Райли, который очнулся в Тихауне с амнезией после жестокого избиения. Герою предстоит восстановить произошедшие с ним события и осознать, что он ведет двойную жизнь.

За производство ленты сейчас борются крупнейшие голливудские киностудии: Warner, Paramount, MGM, Sony и топовые стриминги, отмечает издание.

По его данным, Литч начал работать над проектом еще в начале карьеры, но воплотить его в жизнь решил только сейчас. Когда именно фильм выйдет в прокат — неизвестно.

1 февраля Уилл Смит посетил тренировку петербургского футбольного клуба «Зенит».