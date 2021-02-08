Студия Marvel показала новый трейлер сериала «Сокол и Зимний солдат»

Киностудия Marvel показала новый трейлер сериала с супергероями «Сокол и Зимний солдат». Соответствующий ролик опубликован на официальной страницы студии в Twitter.

В трейлере показали уже известных зрителям героев — «Сокола» (Сэма) и «Зимнего солдата» (Баки Барнса). Судя по анонсу, защитникам достался в наследство знаменитый непробиваемый щит «Капитана Америки».

В сериале супергерои будут противостоять полковнику Гельмут Земо, которого впервые показали в фильме «Первый мститель: Противостояние».

Трансляция сериала стартует 19 марта 2021 года.

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