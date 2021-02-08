Пригожин пережил цитокиновый шторм из-за коронавируса

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о том, как тяжело перенес коронавирус.

В Instagram он сообщил, что заболел во время отдыха в Дубае, его пришлось подключить к кислородному аппарату. «Врачи немедленно приступили к мощнейшей терапии, выводящей меня из цитокинового шторма. Кто не знает, погуглите, что это, а коротко: цитокиновый шторм — потенциально летальная реакция иммунной системы. Моя болезнь развивалась по самому плохому сценарию», — написал продюсер, добавив, что пережил «8 дней ада».

При этом его супруга, певица Валерия, перенесла болезнь легко. «Когда я первый раз смог самостоятельно встать, я, взрослый мужик, расплакался от осознания того, что как это прекрасно — просто жить. Первый нормальный завтрак привел меня в состояние экстаза. Поход в душ — праздник», — признался он, порекомендовав своим подписчикам сделать прививку от коронавируса.

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