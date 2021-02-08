Экс-участница Comedy Woman потеряла роль из-за отказа раздеться в кадре

Экс-участница юмористического шоу Comedy Woman Наталия Медведева в Instagram рассказала о том, как потеряла роль из-за отказа раздеться в кадре.

По словам Медведевой, она внесла в свой договор пункт, в котором говорится, что она не будет обнажаться в кадре, сниматься в откровенных сценах и целоваться с партнерами по съемочной площадке. Она призналась, что до связанного с пандемией коронавируса карантина получила роль в короткометражном фильме «очень классного режиссера», однако после карантина обнаружила, что в сценарии появились откровенные сцены.

«Режиссер говорит: не переживай, мы все так аккуратно и красиво снимем, будет не вульгарно. В общем, пытался меня уломать. А я в ответ 300 тысяч раз ответила, что как бы классно ни было, я так сниматься не хочу», — вспоминает Медведева.

Съемки подобного характера актриса назвала насилием над личностью. При этом она не стала осуждать тех, кто относится к участию в откровенных сценах спокойно. «Бывает, что и замужние относятся к постельным сценам как к работе — все абсолютно индивидуально», — написала она.

Ранее Кира Найтли отказалась сниматься обнаженной у мужчин-режиссеров.