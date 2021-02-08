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Новости культуры

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Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу &laquo;Седьмой студии&raquo; в Мещанском суде Москвы, 26 июня 2020 года Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу &laquo;Седьмой студии&raquo; в Мещанском суде Москвы, 26 июня 2020 года

Театральные критики попросили Москву продлить контракт Серебренникову

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Ассоциация театральных критиков попросила руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского оставить Кирилла Серебренникова в должности художественного руководителя театра «Гоголь-центр».

Обращение к Кибовскому опубликовано на сайте ассоциации в воскресенье. «В связи с истечением 25 февраля 2021 года срока действия договора департамента культуры города Москвы с Кириллом Серебренниковым в качестве художественного руководителя Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя сообщество российских театральных критиков просит вас вновь предложить К. С. Серебренникову руководство театром», — пишут критики.

Они настаивают, что авторские театры без создателей перерождаются и теряют уникальность. «В 2021 году «Гоголь-центр» Серебренникова не исчерпал ни своей творческой идеи, ни мощного контакта с аудиторией — например, в тот момент, когда мы пишем это письмо, объявлены творческие планы театра на 2021 год и проданы все билеты до весны. «Гоголь-центр» невозможен без Серебренникова. Москва 2020-х невозможна без «Гоголь-центра». Необходимо сохранить уникальный театр», — говорится в обращении.

Ранее в ТАСС появилась информация о том, что контракт у худрука заканчивается в конце февраля.

Сам Серебренников подтвердил, что его контракт «заканчивается в двадцатых числах февраля», но не стал давать дальнейшие комментарии. Департамент культуры отказался отвечать на слухи о расторжении контракта с Серебренниковым.

Серебренников руководил театром с 2012 года.

В ноябре 2020 года Мосгорсуд признал законным приговор по так называемому делу «Седьмой студии» о хищении бюджетных средств на 129 млн рублей, в рамках которого условный срок получил худрук театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников. Он являлся главным фигурантом этого дела.

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