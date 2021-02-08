«Душа» в третий раз возглавила российский прокат

Анимационный фильм Пита Доктера и Кемпа Пауэрса «Душа» в третий раз возглавил прокат в России и СНГ в минувшие выходные, передает портал kinobusiness.com.

Мультфильм о погибшем и попавшем в мир душ школьном учителе музыки собрал с 4 по 7 февраля 206,5 млн руб.

На второй строчке оказался детективный триллер Джона Ли Хэнкока «Дьявол в деталях» с Дензелом Вашингтоном, Рами Малеком и Джаредом Лето. Кассовые сборы фильма за выходные составили 56,5 млн руб.

Третью строчку занял боевик Пола У. С. Андерсона «Охотник на монстров» с 36,8 млн руб.

За период с 28 по 31 января «Душа» собрала в прокате 260,4 млн руб.