Екатерина Жемчужная вылечилась от коронавируса

Актриса Екатерина Жемчужная и ее супруг Георгий вылечились от коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова самой артистки.

Сейчас пара уже выписалась из больницы. «Да, выписали, мы дома», — сказала народная артистка России. Она отметила, что они с супругом чувствуют себя неплохо.

Екатерина Жемчужная — актриса театра «Ромэн», снималась в фильмах «Цыганское счастье», «Карнавал», «Королева Марго», «Табор уходит в небо» и других.

О госпитализации 76-летней Екатерины Жемчужной стало известно 27 января. Она была в сознании, однако из-за ухудшения самочувствия была вынуждена обратиться к медикам.