Новый трейлер «Сокола и Зимнего солдата» за сутки набрал 3 млн просмотров

Студия Marvel Entertainment опубликовала на YouTube новый трейлер супергеройского мини-сериала «Сокол и Зимний Солдат».

В первые часы после публикации трейлер набрал более 3 млн просмотров. По сюжету фильма, новый Капитан Америка в лице Сокола (Энтони Маки) должен спасти мир вместе с Зимним Солдатом (Себастиан Стэн). В трейлере можно увидеть, что защитникам достался в наследство знаменитый непробиваемый щит Капитана Америки.

В сериале супергерои будут противостоять барону Гельмуту Земо, которого впервые показали в фильме «Первый мститель: Противостояние».

Премьера сериала состоится на стриминговом сервисе Disney+ 19 марта.