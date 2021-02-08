Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

close

Звезду сериала «Солдаты» Гришечкина лишили водительских прав

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Актера сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина лишили прав за пьяную езду, пишет Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник в суде.

Гришечкина обвинили в нетрезвом вождении еще год назад. «Единственное, что я могу сказать, что я категорически не согласен с решением суда», — прокомментировал итог судебного заседания сам артист.

Вячеслав Гришечкин — актер и режиссер, сыграл полковника Староконя в сериале «Солдаты», снимался в телесериалах «Марш Турецкого», «Каменская», «Тайны дворцовых переворотов» и др.

Ранее сообщалось, что у звезды «Универа» Арарата Кещяна отобрали водительские права.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.