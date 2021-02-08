Звезду сериала «Солдаты» Гришечкина лишили водительских прав

Актера сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина лишили прав за пьяную езду, пишет Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник в суде.

Гришечкина обвинили в нетрезвом вождении еще год назад. «Единственное, что я могу сказать, что я категорически не согласен с решением суда», — прокомментировал итог судебного заседания сам артист.

Вячеслав Гришечкин — актер и режиссер, сыграл полковника Староконя в сериале «Солдаты», снимался в телесериалах «Марш Турецкого», «Каменская», «Тайны дворцовых переворотов» и др.

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