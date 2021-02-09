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Новости культуры

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Артист Владимир Винокур на церемонии прощания с Иосифом Кобзоном в Москве, 2 сентября 2018 года Артист Владимир Винокур на церемонии прощания с Иосифом Кобзоном в Москве, 2 сентября 2018 года

Винокур предложил выплачивать дотации государственным артистам

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Народный артист РСФСР, юморист Владимир Винокур заявил, что артистам, находящимся на государственной службе, нужно помочь выплатами. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, дотации должны получать музыканты, театры, ансамбли. При этом Винокур считает, что частные исполнители не нуждаются в финансовой помощи.

«Вот у меня фонд, мне государство не должно помогать. Поэтому я сам помогаю своим артистам», — отметил Винокур.

Юморист не уточнил, какую сумму, по его мнению, должны направлять артистам.

Винокур также уверен, что после завершения пандемии COVID-19 в отрасли произойдет улучшение финансовой ситуации.

Ранее народный артист РСФСР Михаил Боярский призвал артистов оставаться мужчинами и не просить денег у государства.

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