Винокур предложил выплачивать дотации государственным артистам

Народный артист РСФСР, юморист Владимир Винокур заявил, что артистам, находящимся на государственной службе, нужно помочь выплатами. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, дотации должны получать музыканты, театры, ансамбли. При этом Винокур считает, что частные исполнители не нуждаются в финансовой помощи.

«Вот у меня фонд, мне государство не должно помогать. Поэтому я сам помогаю своим артистам», — отметил Винокур.

Юморист не уточнил, какую сумму, по его мнению, должны направлять артистам.

Винокур также уверен, что после завершения пандемии COVID-19 в отрасли произойдет улучшение финансовой ситуации.

Ранее народный артист РСФСР Михаил Боярский призвал артистов оставаться мужчинами и не просить денег у государства.