Писатели и журналисты попросили вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку

| Бернст Ю.

Писатели, блогеры и журналисты, в числе которых Захар Прилепин, Леся Рябцева, Александр Проханов, Игорь Молотов, Дмитрий Пучков, и другие, подписали обращение о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы говорим даже не столько об историческом, сколько об историко-культурном значении этого монумента», — говорится в обращении.

Отмечается, что с момента установки в 1958 году памятник стал «безусловной частью исторического и культурного ландшафта» российской столицы, на месте которой «зияет сейчас совершенно неправильная и ничем не заполняемая пустота».

«Беспрерывно идут заявки от топовых писателей и журналистов. Оказалось, это очень многим нужно», — добавил Молотов.

В течение недели обращение будет полностью оформлено и направлено в правительство и мэрию Москвы.