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Новости культуры

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Наталья Подольская заболела коронавирусом

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Певица Наталья Подольская заболела коронавирусом, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее Подольская соблюдала ограничения, связанные с пандемией, ограничила выход в свет. Положительный тест на коронавирус она получила в начале февраля, сейчас артистка лечится дома.

Пятилетний сын Подольской от певца Владимира Преснякова — младшего Артемий здоров, о состоянии старшего сына пары Ивана не сообщается.

Ранее сообщалось, что продюсер Иосиф Пригожин пережил цитокиновый шторм из-за коронавируса. Вместе с супругой Валерией он заразился коронавирусной инфекцией во время пребывания в Дубае, однако, в отличие от нее, перенес болезнь тяжело.

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