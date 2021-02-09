Серебренников объявил об уходе с поста худрука «Гоголь-центра»

Режиссер Кирилл Серебренников объявил о том, что покидает пост художественного руководителя театра «Гоголь-центр».

У себя в Instagram он рассказал, что Департамент культуры Москвы уведомил его об окончании контракта. «Гоголь-центр как театр и как идея продолжит жить. Потому что театр и свобода важнее и шире, а, значит, и живучее всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей. Постарайтесь сделать так, чтоб театр оставался живым, а свобода была необходимой для вас. И не надо унывать. В унынии нет ни жизни, ни свободы», — попрощался со своей труппой он.

В комментариях его поблагодарил за работу актер Максим Виторган. «Нет никаких сомнений, что эти несколько лет попадут во все театральные хрестоматии и этот совсем короткий период будет изучаться подобно возникновению МХТ», — написал Виторган.

Трудовой договор Серебренникова заканчивается 25 февраля. Серебренников руководил «Гоголь-центром» с 2012 года, он создал его на базе расформированного Московского драматического театра им. Н. В. Гоголя.