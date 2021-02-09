«Манк» Финчера стал фаворитом номинаций на премию кинокритиков США

Фильм Дэвида Финчера «Манк» стал фаворитом номинаций на премию кинокритиков США Critics Choice Awards, сообщает Vulture со ссылкой на список номинантов.

Всего «Манк» претендует на победу в 12 категориях, включая «Лучший фильм», «Лучший актер» (Гэри Олдман), «Лучшая актриса второго плана» (Аманда Сейфрид), «Лучший режиссер».

За звание «Лучшей картины года» также поборются «Минари», «Пятеро одной крови», «Ма Рейни: мать блюза», «Новости со всех концов света», «Земля кочевников», «Одна ночь в Майами», «Девушка, подающая надежды», «Звук металла» и «Суд над чикагской семеркой».

72 номинации достались проектам стримингового сервиса Netflix.

Ранее «Манк» стал лидером по числу номинаций «Золотого глобуса».