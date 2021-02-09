Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

close
Владимир Бортко Владимир Бортко
Эксклюзив

Бортко признался, что ему не хватает памятника Дзержинскому на Лубянке

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Режиссер Владимир Бортко поддержал инициативную группу, предложившую московской мэрии вернуть на историческое место памятник основателю и главе Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.

В беседе с «Газетой.Ru» он сказал, что присоединяется к этой заявке. «По двум причинам. Первая – потому что из песни слов не выкинешь. Это история – такая она, сякая она, это не имеет никакого значения, как в данном случае относиться к памяти. Это то, что было. Тем более, памятники обычно возвращаются», — заявил Бортко.

По мнению Бортко, памятник обладает художественной ценностью. «Это очень хороший памятник, это высокое искусство. И занимающее свое место – это вообще-то пустая площадь совершенно, его не хватает», — признался он.

Памятник Дзержинскому авторства Евгения Вучетича был установлен на Лубянке в 1958 году. В 1991 году его снесли, а затем перенесли в парк «Музеон» на Крымском валу, где он и находится сейчас.

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, комментируя инициативу вернуть памятник, заявил, что это решение надо принимать с учетом мнения москвичей.

Ранее писатель Дмитрий Глуховский критически отнесся к идее возвращения памятника, принадлежащей Захару Прилепину и Александру Проханову.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.