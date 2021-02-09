Петр Мамонов рассказал, как перенес клиническую смерть

Музыкант и актер, фронтмен группы «Звуки Му» Петр Мамонов в беседе с ведущим передачи «Судьба человека» Борисом Корчевниковым рассказал о перенесенной клинической смерти.

По словам Мамонова, в 25 лет он стал участником пьяной драки, ему воткнули напильник в область сердца, было повреждено легкое. Он пережил клиническую смерть и 40 дней провел в коме. «Я ничего не видел за этим порогом, но помню одно ощущение — отступила боль и наступил покой. Все залито серым, и покой», — вспомнил Мамонов. Шрам, оставшийся после этого случая, можно увидеть на теле Мамонова в фильме «Игла».

Осенью 2019 года Мамонов перенес две операции на сердце после инфаркта.