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Новости культуры

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Мишель Обама запускает новое детское шоу на Netflix

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Супруга бывшего президента США Барака Обамы Мишель запускает новое детское шоу на Netfix. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

«Очень рада сообщить, что 16 марта я запускаю новое шоу на Netflix под названием «Вафля + Моти»! С нетерпением жду, что семьи и дети во всем мире присоединятся к нам в наших приключениях, во время которых мы познаем, готовим и едим вкусную еду со всего мира», – написала Обама.

В 2018 году Барак Обама и его супруга Мишель заключили договор со стриминговым сервисом Netflix на продюсирование фильмов различного формата.

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