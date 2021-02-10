Богомолов сравнил приверженцев «новой этики» с националистами

Режиссер Константин Богомолов опубликовал в «Новой газете» колонку «Похищение Европы 2.0», которую назвал своим манифестом.

В тексте Богомолов раскритиковал европейских приверженцев «новой этики», сравнив их с последователями национал-социализма. «Перед нами этический социализм. Квир-социализм. Siemens, Boss и Volkswagen превратились в Google, Apple и Facebook, а «нацики» сменились столь же агрессивным и так же жаждущим тотального переформатирования мира микстом квир-активистов, фем-фанатиков и экопсихопатов», — пишет режиссер.

Богомолова настораживает, что «хозяева интернет-гигантов» хотят, по его мнению, контролировать эмоции, мысли и сексуальную свободу человека. В России он, в противовес этому, предлагает строить другую Европу — «Европу, которую они потеряли».

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