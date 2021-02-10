Кевин Федерлайн не стал вмешиваться в скандал вокруг Бритни Спирс и ее отца

Экс-супруг Бритни Спирс и отец ее детей Кевин Федерлайн не планирует вмешиваться в скандал вокруг певицы и опекающего ее отца, сообщает TMZ со ссылкой на адвоката танцора.

По словам представителя Федерлайна, он был бы обеспокоен чем бы то ни было, что могло бы угрожать сыновьям — Джейдену и Шону. Однако он не думает, что опека над Спирс негативно влияет на детей. Также известно, что Джейми Спирс не видел внуков с 2019 года. Тогда СМИ писали, что он при детях сломал дверь и применял физическую силу к Шону.

При этом бойфренд Бритни Спирс Сэм Асгари открыто высказывается против Джейми Спирса и нецензурно выражается в его адрес.

Ранее состоялась премьера документального фильма «Подставить Бритни Спирс», который был создан сервисом Hulu совместно с The New York Times. В его основу легли материалы редакции за 12 лет.

Джейми Спирс в 2008 году получил право заниматься финансами дочери и ограничивать ее круг общения. Суд вынес такое решение из-за состояния психического здоровья артистки. В 2019 году опекунство перешло к личному менеджеру певицы.

В 2020 году Бритни Спирс обратилась в суд штата Калифорния в Лос-Анджелесе с просьбой лишить ее отца статуса опекуна, но безуспешно. После выхода фильма она высказалась в соцсетях.