Максакова улетела на Украину после участия в российских телешоу

Певица Мария Максакова улетела из России в Киев после скандала на шоу «Пусть говорят», сообщает ФАН со ссылкой на дизайнера Анику Керимову.

Керимова уточнила, что Максакова поехала к ребенку, но вскоре вернется в Москву, чтобы наладить отношения с матерью. Психологическое состояние артистки дизайнер назвала тяжелым.

Ранее Максакова устроила несколько скандалов на программе «Пусть говорят» Дмитрия Борисова. Она заглушала оппонентов пением и плакала, жалуясь, что не может пообщаться с матерью.

В 2016 году Мария Максакова вместе с мужем, также бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, уехала из России на Украину. На момент отъезда Вороненков был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве. После эмиграции его объявили в международный розыск. 23 марта 2017 года Вороненков был убит в центре Киева.

О тайном возвращении Марии Максаковой в Россию стало известно 24 января.