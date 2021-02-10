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Новости культуры

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Кадр из фильма &laquo;Гунда&raquo; (2020) Кадр из фильма &laquo;Гунда&raquo; (2020)

Режиссер «Гунды» отреагировал на попадание в шорт-лист «Оскара»

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Режиссер «Гунды» Виктор Косаковский отреагировал на попадание своего фильма в шорт-лист американской кинопремии «Оскар».

«Гунда» включена в короткий список номинантов в категории «Лучший документальный фильм». «Благодарю вас за поздравление, но это не стоит вообще внимания... Это технический шаг, поверьте мне, пока это ни о чем не говорит. Сейчас начинается интересное, но там есть Netflix, есть Amazon, там есть такие большие киты, которые вкладывают огромные деньги, так что здесь не о чем говорить», — сказал Косаковский в беседе с РИА «Новости».

В черно-белом фильме рассказывается о жизни свиньи Гунды и ее поросят. Продюсером «Гунды» стал актер и зоозащитник Хоакин Феникс.

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