Михаил Ефремов на пять месяцев останется в Москве

Актер Михаил Ефремов пробудет в СИЗО-5 «Водник» в Москве не менее пяти месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Александра Хуруджи, посетившего актера в изоляторе.

Ефремов участвует в следственных действиях по делу о лжесвидетелях, которые могли участвовать в судебных процессах по его делу.

Михаил Ефремов подал кассационную жалобу на приговор по делу о смертельном ДТП после этапирования из белгородской колонии в Москву.

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что транспортировка артиста заняла 3-4 дня.

Ранее сообщалось, что актер пробудет в Москве не менее двух месяцев. Ефремова поместили в СИЗО-5 «Водник», где его соседом стал осужденный за кражу.