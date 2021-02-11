Фестиваль сериалов в Канне перенесен из-за пандемии

Международный фестиваль сериалов Canneseries из-за пандемии коронавируса перенесли с весны на осень 2021 года.

Как сообщается в Twitter фестиваля, решение было принято «в связи с ситуацией в области здравоохранения и неопределенности, связанной с коронавирусом».

Фестиваль будет проходить с 8 по 13 октября параллельно с ярмаркой аудиовизуального контента MIPCOM, запланированной на 11-14 октября. Ранее Canneseries хотели провести с 9 по 14 апреля 2021 года.

Международный фестиваль Canneseries проводится с 2018 года, награды вручаются в пяти номинациях — «Лучший сериал», «Лучшая роль», «Лучшее музыкальное сопровождение», «Лучший сценарий» и «Лучший актерский ансамбль».

Ранее сообщалось, что Disney закрывает снявшую «Ледниковый период» студию из-за коронавируса.