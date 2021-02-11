Джину Карано уволили из «Мандалорца» из-за слов о холокосте

Студия Lucasfilm уволила актрису Джину Карано из фантастического сериала «Мандалорец», она также не появится в его спин-оффах, сообщает Variety с ссылкой на официальное заявление студии.

Причиной стал комментарий в Instagram Джины Карано, который в студии нашли «отвратительным и неприемлемым».

Руководству студии не понравилось, что поддерживающая республиканскую партию США Карано сравнила политическую ситуацию в стране с холокостом и заявила, что ненависть к людям за политические взгляды не отличается от ненависти к евреям.

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