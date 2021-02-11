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Новости культуры

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Актриса Татьяна Яковенко Актриса Татьяна Яковенко

Из окна квартиры актрисы Татьяны Яковенко выпал человек

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Из окна московской квартиры актрисы Татьяны Яковенко во время вечеринки выпал 29-летний мужчина, сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, сын артистки устроил вечеринку, куда пригласил нескольких друзей, одного из которых обнаружили в ночь на 11 февраля под окнами дома.

Мужчина был доставлен в реанимацию с тяжелыми травмами. У него диагностировали переломы костей таза и черепа. Предположительно, гости вечеринки могли употреблять наркотики.

56-летняя Татьяна Яковенко играла в фильмах «Жизнь одна», «Глаз Божий» и «Кто, если не мы», сериалах «Вызов», «Шакал».

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