Из окна квартиры актрисы Татьяны Яковенко выпал человек

Из окна московской квартиры актрисы Татьяны Яковенко во время вечеринки выпал 29-летний мужчина, сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, сын артистки устроил вечеринку, куда пригласил нескольких друзей, одного из которых обнаружили в ночь на 11 февраля под окнами дома.

Мужчина был доставлен в реанимацию с тяжелыми травмами. У него диагностировали переломы костей таза и черепа. Предположительно, гости вечеринки могли употреблять наркотики.

56-летняя Татьяна Яковенко играла в фильмах «Жизнь одна», «Глаз Божий» и «Кто, если не мы», сериалах «Вызов», «Шакал».