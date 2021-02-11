«Анна Каренина» стала самой популярной среди россиян аудиокнигой о любви

Самой популярной аудиокнигой о любви среди классических произведений у россиян стала »Анна Каренина» Льва Толстого, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса аудиокниг Storytel.

На втором месте оказался роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, на третьем расположился «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма, на четвертом — «Триумфальная арка» Эриха Марии Ремарка, на пятом — «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл.

Также в первую десятку вошли «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «Завтрак у Тиффани» Трумена Капоте, «Королек — птичка певчая» Решата Нури Гюнтекина, «Грозовой перевал» Эмили Бронте, «Эмма» Джейн Остин.

При этом в топ-5 самых популярных авторов среди всей любовной прозы, не только классической большинство мест занимают отечественные авторы: Виктория Свободина, Мария Метлицкая, Екатерина Вильмонт и Ульяна Соболева.

Ранее россияне назвали самой романтичной книгой «Гордость и предубеждение» Джейн Остин.