Актера Альшанского проводили в последний путь овациями

В Москве прошло прощание с актером Виталием Альшанским, сообщает «Рен ТВ».

На траурную церемонию пришли родственники, друзья и ученики 52-летнего артиста. В последний путь его проводили овациями.

Актер умер в ночь на 5 февраля, предварительно из-за сердечной недостаточности. Точную причину смерти артиста пока не установили.

Виталий Альшанский родился 20 октября 1968 года в Новочеркасске Ростовской области, окончил режиссерский факультет ВТУ им. Б.В. Щукина (курс М.Б. Борисова). После служил в Театре Ролана Быкова, Театре им. А.С. Пушкина, играл в фильмах и сериалах «Майор Гром», «Полицейский с Рублевки», «Бригада», «Молодежка».