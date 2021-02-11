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Виталий Альшанский в фильме &laquo;Игра мимо нот&raquo; (2004) Виталий Альшанский в фильме &laquo;Игра мимо нот&raquo; (2004)
Виталий Альшанский в сериале &laquo;Бригада&raquo; (2002) Виталий Альшанский в сериале &laquo;Бригада&raquo; (2002)
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Виталий Альшанский в сериале &laquo;Диверсант&raquo; (2004) Виталий Альшанский в сериале &laquo;Диверсант&raquo; (2004)
Виталий Альшанский в фильме &laquo;Колхоз Интертейнмент&raquo; (2004) Виталий Альшанский в фильме &laquo;Колхоз Интертейнмент&raquo; (2004)
Виталий Альшанский в сериале &laquo;Парижане&raquo; (2006) Виталий Альшанский в сериале &laquo;Парижане&raquo; (2006)
Виталий Альшанский в сериале &laquo;Прапорщик Шматко, или Ё-моё&raquo; (2007) Виталий Альшанский в сериале &laquo;Прапорщик Шматко, или Ё-моё&raquo; (2007)
Виталий Альшанский в сериале &laquo;Паутина-4&raquo; (2010) Виталий Альшанский в сериале &laquo;Паутина-4&raquo; (2010)
Виталий Альшанский в сериале &laquo;Право на правду&raquo; (2012) Виталий Альшанский в сериале &laquo;Право на правду&raquo; (2012)
Виталий Альшанский в сериале &laquo;Московская борзая&raquo; (2014) Виталий Альшанский в сериале &laquo;Московская борзая&raquo; (2014)
Виталий Альшанский в сериале &laquo;Неизвестный&raquo; (2017) Виталий Альшанский в сериале &laquo;Неизвестный&raquo; (2017)
Виталий Альшанский в сериале &laquo;Восемь бусин на тонкой ниточке&raquo; (2017) Виталий Альшанский в сериале &laquo;Восемь бусин на тонкой ниточке&raquo; (2017)

Актера Альшанского проводили в последний путь овациями

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В Москве прошло прощание с актером Виталием Альшанским, сообщает «Рен ТВ».

На траурную церемонию пришли родственники, друзья и ученики 52-летнего артиста. В последний путь его проводили овациями.

Актер умер в ночь на 5 февраля, предварительно из-за сердечной недостаточности. Точную причину смерти артиста пока не установили.

Виталий Альшанский родился 20 октября 1968 года в Новочеркасске Ростовской области, окончил режиссерский факультет ВТУ им. Б.В. Щукина (курс М.Б. Борисова). После служил в Театре Ролана Быкова, Театре им. А.С. Пушкина, играл в фильмах и сериалах «Майор Гром», «Полицейский с Рублевки», «Бригада», «Молодежка».

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