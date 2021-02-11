Звезды сериала о Баффи обвинили Джосса Уидона в жестокости

Звезды сериала «Баффи — истребительница вампиров» обвинили режиссера Джосса Уидона в жестокости и эмоциональном насилии, сообщает «Би-би-си».

По словам Каризмы Карпентер, Уидон задевал ее религиозные чувства, уволил после рождения ребенка и упрекал за то, что она не сделала аборт. Кроме того, утверждает Карпентер, Уидон якобы настраивал друг против друга других артистов.

В свою очередь, актриса Эмбер Бенсон обвинила Джосса Уидона в токсичной обстановке на площадке и заверила, что спустя более чем 20 лет некоторые из команды сериала страдают от нанесенных им эмоциональных травм и сейчас.

Мишель Трахтенберг и Сара Мишель Геллар поддержали коллег.

Кроме сериала «Баффи — истребительница вампиров», Джосс Уидон работал над проектами «Агенты Щ.И.Т.», «Мстители» и «Лига справедливости».

В июле 2020 года звезда «Лиги Справедливости» Рэй Фишер заявил о неприемлемом поведении режиссера Джосса Уидона на съемках блокбастера.